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В Москве врачи спасли ребенка с дырами в кишечнике из-за проглоченных магнитов

В Москве двухлетняя девочка проглотила магниты и попала в больницу
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Pixabay

Медики городской клинической больницы имени Сперанского оказали помощь двухлетней девочке, проглотивших два магнита, инородные тела спровоцировали перфорацию кишечника. Об этом сообщает АГН «Москва».

Ребенка доставили в больницу с острой болью в области живота и рвотой. По словам родителей, дочь проглотила два круглых магнита. Инородные тела слиплись между собой и зажали участок слепой и тонкой кишки.

«В месте стояния возник пролежень с участками перфорации, то есть образовались две «дырочки». Во время операции магниты сдвинули, чтобы их разъединить. Затем их извлекли, а участки перфорации ушили», — рассказал заведующий хирургическим отделением Игорь Хворостов.

Операция проводилась малоинвазивным способом. Через неделю двухлетняя девочка была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее в Ростове-на-Дону мальчик проглотил 19 магнитов и попал на операционный стол.

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