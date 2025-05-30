Юрист усомнился в эффективности биометрии для защиты продающих квартиры россиян

Депутаты одобрили законопроект об использовании биометрических данных для дистанционных сделок с недвижимостью. Однако, по мнению юриста, специалиста в сфере гражданского права Родиона Юрьева, от мошенников граждан этот механизм не защитит. Чаще всего они действуют добровольно, находясь под влиянием преступников, объяснил он 360.ru.

Отметим, что биометрию россияне смогут использовать также для защиты аккаунтов пользователей в популярных приложениях. Как уточняет газета «Известия», необходимость этого нововведения связана с использованием чужих данных для доступа к таким важным сервисам, как «Госуслуги», онлайн-банки и прочие. В случае биометрии пользователь должен непосредственно сам находиться перед экраном для авторизации – взломать приложение нельзя будет никакими кодами и спам-рассылками.

Что касается использования биометрии, в том числе для сделок с недвижимостью, то для этого нужно будет подключить соответствующую опцию с помощью портала «Госуслуг», причем делается это строго добровольно. При этом чаще всего личность во время заключения сделок проверяют только с помощью паспорта, напомнил Юрьев.

«Если бы биометрия была надежным способом идентификации, то это было бы неплохо», — добавил он.

Так как на сегодняшний день у россиян нет обязанности использовать биометрию, а в обществе к этому вопросу относятся скептически, опасаясь утечки своих личных данных, то перспектив для реализации документа нет, считает юрист. Он также напомнил, что россияне, которые продают жилье из-за мошенников, находятся под их влиянием и часто совершают сделки формально добровольно.

«Хотелось бы больше защиты, потому что люди именно больше страдают из-за мошенников. Я бы не сказал, что здесь будет упрощение сделок, электронной подписи достаточно для идентификации стороны договора», — подчеркнул Юрьев.

Напомним, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому регистрацию недвижимости в электронном виде можно будет сделать с использованием биометрической идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Ранее глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии.