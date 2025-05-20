Глава СК предложил ввести для мигрантов обязательную регистрацию по биометрии

Бастрыкин призвал ввести для всех мигрантов в РФ биометрическую регистрацию

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов, приезжающих в Россию. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, подобные меры позволят сотрудникам правопорядка более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев. Бастрыкин отметил, что сейчас в московских аэропортах проводится тестирование системы по сбору биометрии у мигрантов.

«Эксперимент показывает положительные результаты. Я думаю, что этот пилотный проект будет реализован», — отметил глава СК.

Помимо этого, в ходе выступления он поднял вопрос оформления медицинской страховки и заключения рабочих контрактов среди мигрантов. По мнению Бастрыкина, эти процедуры должны осуществляться за счет работодателей. Глава ведомства подчеркнул, что при поездке на заработки в РФ мигрант «приезжает работать», поэтому брать бабушек, жен и мужей не нужно.

Во время ПМЮФ Бастрыкин также сообщал, что количество преступлений, совершенных мигрантами в текущем году в России, увеличилось на 15%.

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