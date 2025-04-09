Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи

В горах Сочи на несколько дней объявили угрозу схода лавин
close
Александр Патрин/РИА Новости

Лавинная опасность объявлена в горах Cочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период с 18:00 мск 9 апреля до 18:00 мск 11 апреля в горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, возможные сходы лавин могут достигать категории опасных явлений.

В среду в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируется сильный дождь, возможны грозы. 10 апреля в Красноярском крае пройдет сильный снег.

24 февраля трое туристов попали под лавину на курорте «Роза Хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Двух сноубордистов удалось спасти на следующий день. Они не получили травм при сходе лавины. Спасатели перевезли их в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами