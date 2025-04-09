МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи

В горах Сочи на несколько дней объявили угрозу схода лавин

Лавинная опасность объявлена в горах Cочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В период с 18:00 мск 9 апреля до 18:00 мск 11 апреля в горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря лавиноопасно», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, возможные сходы лавин могут достигать категории опасных явлений.

В среду в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируется сильный дождь, возможны грозы. 10 апреля в Красноярском крае пройдет сильный снег.

24 февраля трое туристов попали под лавину на курорте «Роза Хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Двух сноубордистов удалось спасти на следующий день. Они не получили травм при сходе лавины. Спасатели перевезли их в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ранее лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив.