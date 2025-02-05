Лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив

На Монблане 50-летний лыжник спустил лавину, уехал с ней на 300 метров, но выжил

Пятидесятилетний лыжник из Германии спустил снежную лавину на Монблане. Инцидент сняли на видео другие лыжники, сообщает Daily Mail.

Сход снежного склона произошел в районе, известном как Colle del Gigante, на высоте 3556 метров над уровнем моря. Группа лыжников занималась внетрассовым катанием.

По словам свидетелей происшествия, лыжник успел активировать лавинный рюкзак, что, вероятно, сыграло ключевую роль в том, что он выжил. Его унесло вниз по склону на расстояние около 300 метров, однако он остался на поверхности снега. Лыжника эвакуировали на вертолете и доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Не все ЧП в районе Альп, и в частности Монблана, заканчиваются так же хорошо. Так, две группы лыжников попали в лавины в этом январе, пять из них — не выжили. Одна группа из Норвегии оказалась в лавине в юго-восточном регионе Савойя, у них были лавинные датчики, но выжить удалось только троим из семи человек.

В регионе Верхняя Савойя под лавину попала 30-летняя женщина из Швейцарии, которая каталась на лыжах вне трассы на северном склоне Эгюийет-де-Позетт в массиве Монблан. Она была со своим отцом, который не пострадал, и братом, которого отвезли в больницу на обследование. Молодую женщину спасти не удалось.

Ранее гора Монблан стала ниже на два метра.