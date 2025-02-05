Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лыжник попал в лавину на Монблане, пролетел в ней 300 метров и остался жив

На Монблане 50-летний лыжник спустил лавину, уехал с ней на 300 метров, но выжил
close
Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Пятидесятилетний лыжник из Германии спустил снежную лавину на Монблане. Инцидент сняли на видео другие лыжники, сообщает Daily Mail.

Сход снежного склона произошел в районе, известном как Colle del Gigante, на высоте 3556 метров над уровнем моря. Группа лыжников занималась внетрассовым катанием.

По словам свидетелей происшествия, лыжник успел активировать лавинный рюкзак, что, вероятно, сыграло ключевую роль в том, что он выжил. Его унесло вниз по склону на расстояние около 300 метров, однако он остался на поверхности снега. Лыжника эвакуировали на вертолете и доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Не все ЧП в районе Альп, и в частности Монблана, заканчиваются так же хорошо. Так, две группы лыжников попали в лавины в этом январе, пять из них — не выжили. Одна группа из Норвегии оказалась в лавине в юго-восточном регионе Савойя, у них были лавинные датчики, но выжить удалось только троим из семи человек.

В регионе Верхняя Савойя под лавину попала 30-летняя женщина из Швейцарии, которая каталась на лыжах вне трассы на северном склоне Эгюийет-де-Позетт в массиве Монблан. Она была со своим отцом, который не пострадал, и братом, которого отвезли в больницу на обследование. Молодую женщину спасти не удалось.

Ранее гора Монблан стала ниже на два метра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами