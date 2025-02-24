«Видели, как лыжника снесло снегом»: в Сочи трое туристов попали под лавину

Трое туристов попали под лавину на курорте «Роза хутор» в Сочи: они катались за пределами оборудованных трасс. Двое смогли связаться с МЧС, третьего на глазах товарищей «снесло снегом». Пока спасатели не могут добраться до мужчин из-за сложных погодных условий — в Сочи третий день продолжается снегопад.

В Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая, сошла лавина, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор». В опасной зоне оказались три человека — гид и два райдера.

По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора». Двое туристов смогли связаться со спасателями и сообщили свои координаты. Самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Третий катающийся пропал.

Сейчас в районе их примерного местонахождения идет метель, что осложняет поиски фрирайдеров. Спасатели пока что не могут выйти к ним, потому что сначала нужно проложить безопасный маршрут.

СУ СК по Краснодарскому краю проводит проверку, следователи также устанавливают местонахождение пропавшего лыжника.

Ночевка в суровых условиях

По данным SHOT, лавина сошла около 15:00. Погодные условия — сильные снегопады и ветер — предполагали опасность схода снежных масс. Вышедшие на связь со спасателями туристы — это двое мужчин 38 и 34 лет.

Один из них заявил, что отправился искать пропавшего товарища сразу после схода лавины: он спускался вниз и проверял снег с помощью лавинного снаряжения, однако поиски не увенчались успехом.

«Сошла лавина. Мы видели, как одного лыжника снесло снегом. Когда лавина остановилась, мы начали спускаться вдоль нее и искать человека. Но не нашли», — рассказал мужчина спасателям.

По информации kp.ru, туристы зашли далеко в горы, в крайне труднодоступное место. Быстро добраться до них можно только на вертолете, но его нельзя использовать из-за плохой погоды. Спасатели попробуют подняться пешком, неся на себе необходимое снаряжение. Выжившие звонят спасателям в оговоренное время. Возможно, туристам придется провести ночь в горах , специалисты по телефону дают им необходимые инструкции. По данным Sochi1.ru, выжившие находятся на высоте от 2200 до 2500 метров, сейчас там -20°C.

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Погодный катаклизм

Обычно в конце февраля в Сочи относительно тепло, но вот уже третий день город засыпает снегом. Коммунальные службы пытаются справиться со стихией даже с помощью пылесосов, которыми обычно убирают листья.

На дорогах образовался гололед. Местные власти временно ограничивали проезд по серпантину из Сочи в Туапсе для грузовых автомобилей, чтобы обработать дорогу от наледи. На федеральной трассе открыли пункты обогрева из-за возможных ночных морозов. Автобусам крайне тяжело ездить по своим привычным маршрутам.

В местном аэропорту предупреждают о возможности задержек или отмен рейсов: 23 февраля из-за неблагоприятной погоды и возможного сильного ветра на запасные аэродромы ушли 11 самолетов. Спасатели рекомендуют отдыхающим на горных курортах выбирать только безопасные трассы, так как есть опасность схода лавин.