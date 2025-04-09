В Гидрометцентре назвали регионы России, в которых ожидается плохая погода

Вильфанд: в ближайшие дни непогода прогнозируется в пяти федеральных округах

В пяти федеральных округах России в ближайшие дни ожидается снег и сильный ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Нижегородской, Кировской областях сильные осадки выпадут во всех трех фазах: снег, мокрый снег и дождь. На севере Приволжского округа будет гололед и снежный накат, ветер усилится до 20 м/с. В Татарстане следует ждать дождя, мокрого снега, ветра до 23 м/с.

9 апреля в Сочи прогнозируется сильный дождь с грозой. Сильный дождь и мокрый снег также будут и на Ставрополье.

10 апреля в Красноярском крае пройдет сильный снег. В Забайкальском крае прогнозируется снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с. Аналогичную погоду следует ждать и в Бурятии.

8 апреля пресс-служба столичного управления МЧС сообщила о предстоящем в Москве снегопаде.

В тот же день на Кубани объявили штормовое предупреждение.

Ранее московских водителей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне.