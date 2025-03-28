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«Пьяных» свиристелей, объевшихся забродивших ягод, сняли на видео

В Новосибирске свиристели объелись забродивших ягод, опьянели и попали на видео

В Новосибирской области местный житель снял на видео свиристелей, которые опьянели, объевшись прошлогодних ягод. Кадры, сделанные во дворе дома в Центральном районе, опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Пьяные свиристели устроили сходку во дворе дома №73/2 на Ольги Жилиной. Некоторые птицы объелись забродивших ягод до бессознательного состояния», — рассказала очевидица.

На кадрах минимум семь птиц лежат на асфальте и сугробах под рябиной, часть из них не двигается.

«Обращаться в птичий вытрезвитель», «Уже пятницу отмечают», «Не дебоширят, да и ладно», «Лежат загорают, пятница удалась», — пошутили местные жители в комментариях к видео.

Одна из комментирующих отметила, что пернатые могут замерзнуть, поэтому их надо обогреть: временно поместить в коробку и занести минут на 20 в теплое помещение, где они придут в себя.

Позже в комментариях написали, что приехали спасать птиц, но не нашли ни одного пернатого.

Ранее совет, как обходиться с опьяневшими птицами, дал сотрудник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.

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