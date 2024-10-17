Директор московского сафари-парка рассказал, как вести себя с хищниками

Людям, которые работают с хищниками, нужно всегда быть готовыми к любому развитию событий. Об этом «Пятому каналу» рассказал директор приморского и московского сафари-парков Дмитрий Мезенцев, комментируя трагедию в крымском парке «Тайган».

«В звере есть зверь, и ситуации бывают разными. Нужно быть готовым к любому развитию событий. Нужно вести себя осторожно всегда, потому что хищник может поиграть с тобой, но у него есть когти, есть зубы, и он может даже в игре поцарапать», — сказал эксперт.

По его словам, в вольерах хищников предусмотрена тройная система защиты, которая состоит из замка, засова и пружины. Так, если человек забудет закрыть дверь, за него это сделает механизм. Помимо этого, людям, работающим с хищниками, важно избегать свободной одежды, потому что животные могут зацепиться за нее лапой и затащить человека в клетку.

Накануне в Крыму произошла трагедия с управляющей парка «Тайган» Леокадией Переваловой. По данным Следственного комитета, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, не закрыла засов между двумя помещениями клетки, после чего на нее напали львы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что турист пережил нападение бегемота во время сафари в Африке.