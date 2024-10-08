В Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии

В Иркутской области медведь стал причиной крупного ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 138-м километре автодороги «Братск – Усть-Илимск». По предварительной информации, в момент аварии на дороге уже лежал медведь, сбитый ранее другим человеком. Водитель другой машины наехал на животное, после чего съехал в кювет.

Рядом оказался водитель грузовика, который решил помочь первому участнику ДТП. В этот момент по дороге ехала женщина на иномарке, она не смогла вовремя притормозить, поэтому врезалась в большегруз. На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина оказалась в кювете, а более габаритный транспорт перегородил дорогу.

«В результате происшествия никто из людей не пострадал», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД проводят проверку, в рамках которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка чудом спаслась от медведя, когда выходила из подъезда дома.