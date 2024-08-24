Мужчину, который после ссоры сбросил избранницу с балкона, арестовали в Подмосковье

В Подмосковье суд арестовал мужчину, обвиняемого в сбрасывании избранницы с балкона после ссоры. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной версии правоохранительных органов, инцидент произошел 18 августа в одном из домов на улице Молодежной в городе Одинцово. Между мужчиной и женщиной, проживавшими вместе, произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В какой-то момент россиянин перекинул избранницу через перила балкона третьего этажа и сбросил вниз.

Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали в реанимацию. Информации о ее состоянии не поступало.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение. Безработному и ранее судимому за разбой сожителю пострадавшей предъявили обвинение и заключили его под стражу. Отмечается, что мужчина не признал вину и возражал против избрания такой меры пресечения.

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