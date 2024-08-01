Вице-премьер Патрушев назвал опережающими темпы уборки урожая в России

На сегодняшний день аграрии 55 российских регионов приступили к сбору нового урожая на данный момент. Об этом на совещании о ситуации в агропромышленном комплексе в Саратовской области рассказал зампред правительства Дмитрий Патрушев.

При этом он подчеркнул, что темпы уборки почти вдвое опережают прошлогодние. По его словам, сейчас обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 млн т.

«Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», — сказал Патрушев.

Он уточнил, что для обеспечения качественного проведения сезонных полевых работ правительство направило в регионы на поддержку сельхозпроизводства 94 млрд рублей. Кроме того, на новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 млрд рублей, 7 млрд предусмотрено на зерновые интервенции и еще 1 млрд – на поддержку льготного лизинга.

Также участники совещания обсудили подготовку профильных кадров для агропромышленного комплекса. Так, в этом году в профильные вузы планируется набрать более 46 тысяч абитуриентов. По словам вице-премьера, подготовка кадров напрямую влияет на перспективы развития и эффективное функционирование агропрома.

При этом Патрушев отметил важность поддержки темпов уборочной кампании. По его словам, уборка сельхозкультур должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки с сохранение качества собранного урожая.

Кроме того, вице-премьер поручил Минсельхозу держать на контроле оперативное предоставление регионами отчетности о собранном урожае. Также в конце лета, уточнил он, необходимо проконтролировать обеспеченность аграриев средствами производства и в первую очередь семенами. По его мнению, приоритет должен быть отдан российской селекции.