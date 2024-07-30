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В Следственном комитете назвали причину задержания вице-губернатора Хабаровского края

СК: вице-губернатор Хабаровского края Никонов стал фигурантом дела о взятке

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан по уголовному делу о взятке, которое возбуждено в отношении него. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

«Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов», — отметили в СК.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно контракты имеются в виду.

30 июля газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на источники писала, что Никонов задержан сотрудниками ФСБ и МВД в здании правительства региона по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Предполагается, что чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. По предварительной версии, вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.

До этого стало известно, что заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался сбежать от следствия.

Ранее сообщалось, что конфискацию активов могут распространить на родственников коррупционеров.

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