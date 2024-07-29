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Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор назвал имя следующего президента США

Профессор Лихтман: Камала Харрис победит на выборах президента США

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Reuters

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман предсказал победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, которые состоятся в ноябре. Свой прогноз он обнародовал в социальной сети X.

«Харрис побеждает. (Она набрала) 8 «да» и 5 «нет», — заявил политолог.

Чтобы определить победителя, Лихтман использует систему «13 ключей», разработанную им вместе с математиком Владимиром Кейлисом-Бороком в 1981 году. Ее суть заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только «да» или «нет». Система учитывает такие критерии, как харизма, наличие скандалов, удачи и неудачи, экономическую ситуацию в стране и т.д.

Четыре года назад профессор предсказал победу кандидату от Демократической партии Байдену, а в 2017 году предрек президентское кресло республиканцу Дональду Трампу.

28 июля сенатор Том Коттон заявил, что вице-президент США Камала Харрис, в случае победы на президентских выборах в ноябре, привнесет в мировую политику еще больший хаос, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Ранее Медведев назвал выборы в США «схваткой пауков в банке».

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