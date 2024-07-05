Психолог дал советы, как забыть о работе в отпуске

Чтобы мысли о работе не тревожили в отпуске, важно научиться формулировать установку, что в период отсутствия на рабочем месте нет ничего, кроме отдыха и общения с близкими. Такой совет в интервью «Москве 24» дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Для этого пофантазируйте, представьте этот период в красках, какие позитивные эмоции вы от этого получите. Главное — не увлекаться, чтобы картинка в голове не была ярче реальности, а помогла подготовиться внутренне к поездке или даже к простому пребыванию дома в тишине», — сказал эксперт.

Он добавил, что настроение в отпуске зависит от планирования задач до него. Психолог посоветовал заблаговременно завершить все срочные проекты и передать коллегам свой функционал. Также, по его словам, стоит составить список задач, требующих первоочередного внимания по возвращению, чтобы легче влиться в рабочий процесс.

Согласно результатам исследования банка «Русский стандарт», почти каждый пятый россиянин (18%) собирается в путешествие за рубеж на время своего отпуска в 2024 году. Остальные 82% опрошенных рассказали, что планируют провести отпуск внутри страны.

Половина россиян хотят поехать на море (44%). Еще 37% отдают предпочтение отдыху на природе. В то же время 15% опрошенных признались, что планируют отправиться в экскурсионный тур. Экстремальные путешествия привлекают лишь 4% респондентов.

Ранее аналитики рассказали, какую одежду россияне берут в отпуск.