Сомнолог рассказала, как правильно спать летом

Врач сомнолог-невролог Елена Царева рассказала RT о правильном режиме сна в летний период.

По словам специалиста, проблемы со сном в летний период могут быть обусловлены температурой в помещении. В жаркое время года сложнее заснуть из-за духоты, а также в случае, если теплообмен не соответствует температуре в комнате.

«В этом случае нужно найти возможность для охлаждения воздуха хотя бы до +21°С. Диапазон рекомендуемой для засыпания температуры — +18—21°С. Поэтому если используется кондиционер, то его можно поставить на +21°С на ночь», — поделилась Царева.

Она добавила, что после рабочего дня следует переключиться в режим отдыха, а также исключить физические нагрузки, еду и алкоголь.

До этого ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали уникальную повязку для головы, которая помогает быстрее заснуть без использования лекарственных средств.

Ранее врач-кардиолог Полина Концедайло рассказала, что диагностикой и лечением храпа занимаются оториноларингологи и сомнологи, но может понадобиться помощь других врачей.