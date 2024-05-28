В России допустили расширение практики внедрения курортного сбора

В России могут расширить практику взимания курортного сбора на фоне развития внутреннего туризма. Об этом RuNews24 рассказал председатель российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он напомнил, что турпоток в России достиг рекордного значения и превысил 75 млн человек, к 2030 году он может достигнуть 140 млн поездок в год.

«Перспективы развития внутреннего туризма приведут к последовательному внедрению курортного сбора в регионах. Несмотря на негативные отзывы граждан об этой практике, ее все же можно признать положительной», — сказал эксперт.

Исмаилов добавил, что опыт Санкт-Петербурга, где уплату взноса ввели с 1 апреля 2024 года, вскрыл технические недоработки. Например, то, что туристы не могли оплатить сбор друг за друга по причине особенностей формулировок. При этом такие случаи позволят избегать технических ошибок и недоработок в будущем, заключил специалист.

22 мая сообщалось, что власти Санкт-Петербурга собираются штрафовать туристов и владельцев гостиниц в случае неуплаты курортного сбора. Просрочка либо отказ от оплаты сбора обойдутся приезжим в штраф размером от 500 до 2 тыс. рублей. Для сотрудников отелей и владеющих гостиницами юрлиц также предусмотрены штрафы в размере 10-30 тыс. и 30-50 тыс. рублей соответственно, если они вовремя не перечислят средства в бюджет города.

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