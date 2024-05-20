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Основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» рассказал, на что шла Пугачева ради карьеры

Музыкант Скляр заявил, что Пугачева шла по головам ради титула Примадонны

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Музыкант и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр назвал Аллу Пугачеву одной из самых противоречивых артисток, которые уехали из России на фоне СВО. Своим мнением знаменитость поделился с YouTube-каналом «Эмпатия Манучи».

«Она — классический пример того, когда артист придумывает себе ситуацию своей значимости — купается в народной любви и в конечном итоге уплывает от народа так далеко, что уже перестает чувствовать, замечать этот народ…» — заявил Скляр.

Музыкант считает, что на протяжении всей своей карьеры Пугачева делала все возможное, чтобы быть на виду. Он заявил, что звезда «шла по головам» ради славы.

«Титул «Примадонна», по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место», — поделился артист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. 10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее Шнуров призвал Киркорова «перекреститься и замолчать» после слов об «Евровидении».

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