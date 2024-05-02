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Мать двоих детей устроила пожар в квартире, уронив пепел от сигареты на наращенные волосы

Daily Mail: в Великобритании женщина устроила пожар в доме из-за наращенных волос

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В британском городе Стэнли пьяная женщина устроила пожар в квартире, когда уронила пепел от сигареты на наращенные волосы и заснула. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летняя британка распивала спиртное у себя дома, женщина курила, случайно уронила пепел на наращенные волосы и легла спать. Одна из прядей загорелась, прожгла постельное белье и кровать женщины.

Пожар заметил сосед, мужчина вызвал экстренные службы и попытался пробраться в квартиру британки, но комната была заполнена густым дымом. С огнем боролись несколько пожарных расчетов, британку нашли в постели, реанимировать ее медики не смогли.

До этого сообщалось, что пенсионерка случайно подожгла себя во время приготовления завтрака. Инцидент произошел в Петербурге, 83-летняя пенсионерка готовила завтрак у плиты, когда на ней неожиданно загорелась одежда. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 60% тела и травмой головы. Женщина находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге на пятилетней девочке вспыхнуло платье, когда она доставала печенье.

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