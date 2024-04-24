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Россиянин получил удар током в 35 тысяч вольт и выжил

В Новом Уренгое врачи спасли мужчину, получившего удар током в 35 тысяч вольт

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Новоуренгойская центральная городская больница/VK

Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы спасли мужчину с электротравмой после удара током в 35 тысяч вольт. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«В больницу пациент был доставлен в крайне тяжелом состоянии и госпитализирован в реанимационное отделение. Он получил термический ожог 27% тела: правой руки, ноги и спины», — рассказали врачи.

Кроме того, следствием травмы стало тяжелое поражение головного мозга и нарушение сердечного ритма. Медики несколько дней пытались спасти ногу пациента, но в правой стопе начался некроз и ее пришлось ампутировать.

Пострадавший провел в реанимации больше месяца: сначала в состоянии медикаментозной комы, затем долгое время его держали на искусственной вентиляции легких. Сейчас мужчина стал дышать самостоятельно, его готовят к переводу в хирургическое отделение.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

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