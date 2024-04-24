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В Катаре состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по детям

В Катаре состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по возвращению детей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Представители российских и украинских властей провели очные переговоры в городе Дохе, в ходе которых обсуждали перемещение детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львов-Белова, передает РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что эта встреча стала первым подобным мероприятием с начала конфликта. Она состоялась при посредничестве руководства Катара, уточнила специалист.

При этом, по словам Львовой-Беловой, стороны достигли договоренностей по поводу местонахождения детей. Ожидается, что в скором времени 29 несовершеннолетних переедут из РФ на Украину. Киев, в свою очередь, транспортирует на российскую территорию 19 детей.

17 апреля руководитель национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что на территории Германии нашли детей, которых разыскивали как принудительно перемещенных в РФ. Всего Киев установил местоположение 161 ребенка.

Позже ситуацию прокомментировали в Федеральном управлении уголовной полиции ФРГ. Ее представители заявили, что большинство из упомянутых украинских детей въехали на территорию страны по собственному желанию.

Ранее в МИД РФ обвинили западные страны в эксплуатации темы украинских детей.

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