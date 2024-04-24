В Челябинске школьник выпал с балкона и пролетел более десяти этажей

Прохожие под окнами многоэтажки в Челябинске нашли выпавшего школьника. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел вечером на Университетской Набережной. Подросток выпал с балкона одного из этажей. По словам очевидицы, он пролетел 21 этаж, скорая помощь приехала на вызов спустя 15 минут, в тот момент девятиклассник дышал, но впоследствии его самочувствие ухудшилось, и медики спасти его не смогли.

Некоторые местные жители утверждают, что подросток выпал с 16-го этажа.

В комментарии для журналистов представители управления СК РФ по региону подтвердили информацию о произошедшем. На данный момент сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Уфе двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и получил серьезные травмы. Известно, что девочка облокотилась на москитную сетку и предмет не выдержал веса пострадавшей. При этом, по предварительной информации, родители находились в квартире.

Ранее в Екатеринбурге мужчина перелез через балкон 11-го этажа, чтобы спасти пенсионерку.