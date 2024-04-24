Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске школьник выпал с балкона и пролетел более десяти этажей

В Челябинске девятиклассник упал с балкона высотки

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Прохожие под окнами многоэтажки в Челябинске нашли выпавшего школьника. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел вечером на Университетской Набережной. Подросток выпал с балкона одного из этажей. По словам очевидицы, он пролетел 21 этаж, скорая помощь приехала на вызов спустя 15 минут, в тот момент девятиклассник дышал, но впоследствии его самочувствие ухудшилось, и медики спасти его не смогли.

Некоторые местные жители утверждают, что подросток выпал с 16-го этажа.

В комментарии для журналистов представители управления СК РФ по региону подтвердили информацию о произошедшем. На данный момент сотрудники ведомства проводят необходимые мероприятия для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Уфе двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа и получил серьезные травмы. Известно, что девочка облокотилась на москитную сетку и предмет не выдержал веса пострадавшей. При этом, по предварительной информации, родители находились в квартире.

Ранее в Екатеринбурге мужчина перелез через балкон 11-го этажа, чтобы спасти пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами