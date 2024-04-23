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В АТОР рассказали, как увеличить шансы на получение шенгенской визы

Вице-президент АТОР Мурадян: проще всего получить «шенген» в консульстве Италии

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Наиболее высокие шансы получить шенгенскую визу у тех, кто воспользуется услугами специалистов, то есть обратится в туристическую компанию. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Тогда у консульства меньше вопросов, чем когда человек рисует себе билеты. Сейчас очень важно обращаться в те страны, которые выдают туристические визы — Италию, Францию, Грецию, Испанию. Эти страны я бы рассматривал в приоритетном порядке», — отметил Мурадян.

После оформления шенгенской визы, эксперт посоветовал сначала въезжать в ту страну, которая ее выдала.

PR-директор компании «Интурист» Дарья Домостроева до этого отмечала, что в российском туризме появился новый тренд — смещение фокуса на восток, в Азию. По ее словам, об этом говорит увеличение количества прямых рейсов в Китай, а также появление новых рейсов на остров Хайнань и в Хошимин во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что в Таиланде предложили создать аналог Шенгена.

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