В оперативных службах рассказали, сколько человек были эвакуированы из-за паводка в РФ

С начала весеннего половодья в России были эвакуированы больше 38 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«С начала весеннего половодья с затопленных и опасных территорий были эвакуированы 38 302 человека», — пояснили в оперативных службах.

До этого правительство Тюменской области сообщало, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся до 770 см. За сутки уровень воды в Ишиме прибавил 69 см. Глава района Игорь Васильев говорил, что на реке Ишим идет критический подъем воды.

Также 19 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что уровень воды в реке Ишим достиг рекордных значений почти за 80 лет. Он отметил, что вода прибывает к населенным пунктам за считанные часы, поэтому самое важное — успеть эвакуировать людей.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.