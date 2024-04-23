В Уфе таксист напал на пассажира и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Башкирии таксиста, напавшего на пассажира, приговорили к полутора годам колонии-поселения. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Водитель службы такси принял заказ и отвез до пункта назначения мужчину, между шофером и пассажиром возникла ссора из-за способа оплаты.

Таксист распылил в лицо россиянину перцовый баллончик, несколько раз ударил им пострадавшего по голове и отобрал у него телефон. После нападения он вышвырнул пассажира из машины и попытался скрыться, но совершил столкновение с двумя автомобилями.

Таксиста-иностранца удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Челябинске школьник подвергся нападению агрессивного водителя такси. Мужчине не понравилось, что он слишком долго ждал ребенка около магазина. Шофер накричал на ребенка и угрожал ему отверткой, мальчику удалось сбежать.

Ранее таксист набросился на россиянина из-за хлопка дверью автомобиля.