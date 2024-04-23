Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе таксист напал на пассажира и распылил ему в лицо перцовый баллончик

В Уфе осудили таксиста-иностранца, напавшего на пассажира

close
100%
СК РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии таксиста, напавшего на пассажира, приговорили к полутора годам колонии-поселения. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Водитель службы такси принял заказ и отвез до пункта назначения мужчину, между шофером и пассажиром возникла ссора из-за способа оплаты.

Таксист распылил в лицо россиянину перцовый баллончик, несколько раз ударил им пострадавшего по голове и отобрал у него телефон. После нападения он вышвырнул пассажира из машины и попытался скрыться, но совершил столкновение с двумя автомобилями.

Таксиста-иностранца удалось задержать, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что в Челябинске школьник подвергся нападению агрессивного водителя такси. Мужчине не понравилось, что он слишком долго ждал ребенка около магазина. Шофер накричал на ребенка и угрожал ему отверткой, мальчику удалось сбежать.

Ранее таксист набросился на россиянина из-за хлопка дверью автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами