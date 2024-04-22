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Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

HR-эксперт Мурадян: по уровню зарплат в России на первом месте не Москва

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Depositphotos

По уровню зарплат на душу населения по России абсолютным лидером является Чукотка – она опережает даже Москву, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян. Один из самых «бедных» регионов по этому показателю – Ингушетия, рассказал он в пресс-центре НСН.

Помимо Ингушетии в числе субъектов низкими зарплатами на душу населения эксперт назвал Тыву, Калмыкию, Алтай и Еврейский автономный округ.

«Там довольно высокий уровень безработицы, тяжеловата ситуация с распределением зарплат», — пояснил он.

Среди лидеров, помимо Чукотки, находятся Магадан, Сахалин – высокие зарплаты там объясняются низким желанием переезжать в эти регионы ради работы, отметил Мурадян. Если же считать доходы не на душу населения, а фактически, то первое место все-таки у столицы, подчеркнул эксперт.

«На юге обычно платят меньше всего, в крупных мегаполисах – больше. Эта динамика сохраняется», — заключил Мурадян.

Напомним, также он отмечал, что россияне предпочитают работать в небольших компаниях, обеспечивающих им доступ к начальству и меньший уровень бюрократии.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил приоритетно направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства.

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