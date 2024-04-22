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Башкирские врачи прооперировали мужчину с отверткой в голове

В Башкирии врачи извлекли из головы мужчины отвертку

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Минздрав Башкортостана

В Башкирии врачи спасли мужчину с отверткой в голове. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в Кумертау. Во время бытового конфликта местный житель получил травму, отвертка осталась у него в голове. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвертка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов», – сообщается в публикации.

Специалисты назначили экстренную операцию, во время которой удалили инородное тело. На весь процесс медики потратили не более часа.

После вмешательства пациента перевели в травматологическое отделение. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

До этого в Астрахани врачи обнаружили в кишечнике двухлетнего ребенка 16 магнитов. При этом сам пациент испытывал слабость, вялость, у него не было аппетита. Выяснилось, что за двое суток до произошедшего ребенок играл с предметами, которые попали в его организм и позже соединились в кольцо.

Ранее в Набережных Челнах врачи удалили пациенту опухоль и более 150 камней.

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