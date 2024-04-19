Появились подробности о «минировании» Российско-армянского университета в Ереване

Информация о минировании здания Российско-армянского университета (РАУ) в Ереване оказалась ложной. Об этом заявили РИА Новости в МВД Армении.

Утром 19 апреля стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в учебном здании бомбе. На место прибыли оперативные службы.

По итогам проведенной проверки оказалось, что поступивший сигнал был ложным, рассказали в МВД.

Накануне сообщалось, что на юго-востоке Москвы прошла эвакуация в торговом центре «Кузьминки Молл». Посетителей попросили покинуть здание. К ТЦ прибыли сотрудники полиции. Причина эвакуации не называлась.

15 апреля в МГТУ им. Баумана в Москве провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании.

В России волна «минирований» длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.