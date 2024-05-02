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Младшая сестра Бритни Спирс радуется критике в свой адрес

TMZ: сестра Бритни Спирс Линн не переживает из-за критики певицы в свой адрес

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Младшая сестра певицы Бритни Спирс Линн позитивно смотрит на то, что родственница порой высказывается негативно в ее адрес. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По словам инсайдеров, Линн, наоборот, радуется каждому комментарию от своей сестры, так как они говорят о том, что исполнительница жива.

Недавно Бритни Спирс обругала сестру. В ролике, который был удален, Спирс и ее сестра едут в машине. Спирс, в частности, негативно высказывается об участии сестры в различных телешоу и называет Джейми Линн «маленькой сучкой».

Кроме того, в видео Спирс поддразнивает свою ассистентку, имитируя ее британский акцент, а также предупреждает девушек, что у них появится сыпь, если они сходят в туалет в кусты.

Накануне стало известно, что Спирс спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса.

По словам журналистов, результат судебного процесса привел исполнительницу «в ярость». Папарацци подловили певицу, когда она ехала в машине Mercedes G-Wagen, ударила каблуком в лобовое стекло и разбила его.

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