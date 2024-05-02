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Стало известно, в какое время дня лучше принимать витамины

Daily Mail: добавки с витаминами С и В лучше принимать в первой половине дня

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Добавки с витаминами В, С и кислотами омега-3 лучше принимать утром и днем, а с железом и кальцием — вечером. Магний лучше усваивается перед сном. Об этом изданию Daily Mail рассказали американский диетолог Суман Агарвал и доктор Вишакха Шивдасани.

Эксперты объяснили, что максимизировать пользу витаминно-минеральных комплексов и прочих добавок можно, если принимать их в подходящее время суток. По словам Шивдасани, полезнее всего употреблять витамин С утром. Дело в том, что он обладает стимулирующим, «бодрящим» действием. В вечернее время такой эффект может затруднить засыпание, а в дневное — повысить энергичность и продуктивность.

Витамины группы В также рекомендуется принимать в первой половине дня. Считается, что они способствуют хорошему аппетиту и работоспособности.

Для кислот омега-3 (рыбьего жира) оптимальное время приема — днем после обеда. Прием добавки во время еды может улучшить всасывание и уменьшить неприятные побочные эффекты, такие как изжога, отрыжка и расстройство желудка. Железо эффективнее всего усваивается вечером, за час до приема пищи, а магний — за 15 минут до отхода ко сну.

Ранее была названа главная ошибка при приеме витаминных комплексов.

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