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Бывшего полицейского, получившего тюремный срок за насилие к жене и детям, оправдали

Во Франции отменили приговор экс-полицейскому, осужденному за домашнее насилие

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Christophe Ena/AP

Бывший офицер полиции оправдан по апелляции за насилие над бывшей женой и детьми. Об этом сообщает Le Parisien.

В июле 2023 года Ив Милла, бывший майор полиции, был приговорен в суде первой инстанции к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года и лишен родительских прав. Его обвиняли в применении физического насилия к жене и детям, но недавно оправдали в Апелляционном суде Меца, департамент Мозель.

«Мы зашли в тупик. Мы не нашли в ходе судебного разбирательства никаких доказательств в пользу той или иной версии», — заявил потерпевшей председательствующий судья.

Решение прокомментировала член парламента от партии «Непокоренная Франция» Шарлотта Ледюк, которая пришла поддержать жертву.

«Это очень плохой сигнал, который подает французская система правосудия, отговаривая жен полицейских и их детей от предъявления обвинений. Она говорит другим: даже не пытайтесь», — отметила Ледюк.

Однако теперь бывшего полицейского подозревают в изнасиловании экс-супруги, расследование по этому делу еще ведется. Тем временем Ив Милла работает в Департаменте людских ресурсов, финансов и поддержки (DRHFS). Мужчина продолжает отвергать обвинения в домашнем насилии и заявляет, что лишь воспитывал сыновей в строгости.

Ранее россиянка обвинила мужа-полицейского в домашнем насилии и отказалась от своих показаний.

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