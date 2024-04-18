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В Харьковской области взорвался трубопровод

«Страна.ua»: трубопровод взорвался в Харьковской области

Трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров плавится асфальт, виден столб дыма. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Харьковской области взорвался трубопровод. Пишут, что в радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени около 70 метров», — сообщает издание.

Подробностей инцидента не приводится.

18 апреля воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Незадолго до этого сообщалось о взрыве в Харькове.

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) дважды за час 18 апреля произошли взрывы. По данным издания УНИАН, повреждены инфраструктурный объект и предприятие.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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