В Петербурге наказали мужчину, который перелез через забор в аэропорту, опаздывая на рейс

Опоздавший на рейс пассажир был оштрафован за штурм ограждения в Пулково и не смог обжаловать приговор. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В ноябре 2023 года мужчина спешил на рейс, вылетающий из аэропорта Пулково. Он сильно опаздывал и решил сэкономить время, не предъявляя документы, необходимые для прохода к выходу на посадку. Он перелез через металлическое ограждение, установленное в пункте проверки документов зоны предполетного досмотра внутренних воздушных линий ЦПТ «Пулково», но был остановлен. За неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности мужчине назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

Однако мужчина составил жалобу на постановление мирового судьи, считая, что оно вынесено незаконно и необоснованно. Он попросил прекратить производство по делу об административном правонарушении и указал, что оно было совершено из-за стресса, обусловленного его опозданием на самолет. Россиянин отметил, что занимается волонтерством и пообещал суду впредь подобного не совершать, тем не менее постановление мирового судьи было оставлено без изменений.

Ранее пассажир не смог найти посадочный талон и устроил скандал в екатеринбургском аэропорту.