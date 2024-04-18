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Российского депутата, который незаконно отдыхал в санаториях, будут судить

В Пермском крае будут судить незаконно отдыхавшего в санаториях депутата

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Depositphotos

В Пермском крае будут судить незаконно отдыхавшего в санаториях депутата Думы одного из округов. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия и депутат Думы одного из округов региона в период с 2018 по 2021 год заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на своих подчиненных и не уведомлял их об этом. Затем он незаконно покупал путевки в санаторий для себя и родственников. Сумму растраты оценили более, чем в 650 тысяч рублей.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по статье о растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Ему предъявили обвинение и в ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. На имущество фигуранта в рамках возмещения предъявляемого ущерба наложен арест.

Ранее саратовского депутата отправили в СИЗО за стрельбу по людям.

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