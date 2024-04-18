Биолог назвал преимущества винограда, выращенного в средней полосе

Многие считают, что самыми «виноградными» регионами РФ являются Крым и Кубань, однако лозы можно выращивать и в средней полосе. Более того, у центральной России есть некоторые преимущества. Об этом в беседе с Life рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

«Виноград в средней полосе у нас растет. Не все сорта, но «Изабелла», например, прекрасно в наших условиях и растет, и вызревает, и даже на зиму укрывать не надо. Селекционированием можно заниматься везде, где он растет, и современные технологии позволяют это сделать», — сказал Наполов.

Он также отметил, что выращивание винограда на юге страны предполагает использование большого количества химии от вредителей. При этом, по его словам, средняя полоса для винограда является новым районом и вредителей здесь не так много. Можно использовать меньше химикатов, а значит продукт будет более экологически чистым, заключил эксперт.

До этого специалисты объяснили, как правильно выбирать виноград на прилавке. Рекомендуется прежде всего обращать внимание на веточки виноградной грозди. Они должны быть гибкими и зелеными. Если же ветки начали темнеть и подсыхать, значит вскоре могут испортиться и ягоды.

Что касается самих виноградин, они должны быть упругими и плотными, без пятен и повреждений. Не рекомендуется приобретать ягоды без гроздей, поскольку они быстрее портятся.

Ранее в Минсельхозе заявили, что повышение акцизов не должно влиять на подорожание вина.