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Россиянин едва не ослеп, пересаживая домашние растения

В Чувашии мужчина едва не ослеп из-за попавшего в глаз сока растения

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Shutterstock

Житель Чувашии обратился за медицинской помощью после работы по дому. Об этом сообщил минздрав республики.

Мужчина с нарушением зрения обратился в круглосуточный кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы. Он пояснил, что только что пересаживал вместе с супругой цветы. В какой-то момент ему в глаз попал сок растения молочая комнатного.

Известно, что млечная жидкость, которая течет в жилках этого цветка, может не только вылечить многие болезни, но и нанести вред здоровью. Попадание сока на открытые участки кожи приводит к ожогам, а его употребление внутрь — к отравлению.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что выращивать и обрабатывать молочай нужно с особой осторожностью. Сумели ли врачи помочь пострадавшему, который пренебрег этим правилом, не уточняется.

Ранее двухлетнему ребенку потребовалась пересадка печени из-за отравления парацетамолом.

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