Россиянина, родившегося на территории Украинской ССР, заподозрили в госизмене

Во Владимирской области задержали мужчину, который служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В государственной измене заподозрили родившегося на территории Украинской ССР гражданина РФ. Как уточнили в ведомстве, мужчина 1986 года рождения перешел на сторону противника и оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

По версии следствия, россиянин заключил контракт о прохождении военной службы в рядах ВСУ и участвовал в боевых действиях в составе подразделений, противостоящих ВС РФ.

В итоге боец попал в плен и оказался в специализированном учреждении во Владимирской области. Там его задержали сотрудники ФСБ, возбуждено уголовное дело.

Ранее дважды пытавшийся сбежать на Украины россиянин получил девять лет колонии за покушение на госизмену.