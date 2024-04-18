Отца и друга подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали

Отца и приятеля мужчины, которого подозревают в убийстве жителя Москвы возле дома в Люблино, задержали и увезли на допрос. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщил СК.

Уточняется, что следователи и оперативники ведут обыски в местах проживания предполагаемого убийцы и лиц из его окружения. Кроме того, правоохранители проверяют, имеют ли право фигурант дела и его близкие находиться в Москве, а также выясняют, на законных ли основаниях они получили гражданство РФ.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ его оппонент начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате он напал на мужчину.

Как пишут СМИ, в убийстве подозревают гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, который, по информации СК, является нелегальным мигрантом.

Ранее брат погибшего в драке с мигрантом москвича рассказал «Газете.Ru», что его родственник пытался разрешить чужой конфликт.