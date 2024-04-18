В РЖД рассказали, как собираются бороться с зацеперами на беспилотных поездах

Начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион на конференции Data Fusion рассказал, что в компании разработали алгоритмы в беспилотных поездах для обнаружения зацеперов и девиантного поведения людей на железнодорожной платформе.

Он рассказал, что РЖД пришлось разработать алгоритмы, которые определяют девиантное поведение находящихся на платформе людей.

«Мы вынуждены были разработать алгоритмы, которые позволяют определять зацепирование, что, ни для кого не секрет, является очень большой проблемой потенциальной», — добавил Семион.

По его словам, благодаря таким алгоритмам на железной дороге появятся не просто беспилотное ведение, а комплекс систем, которые будут обеспечивать безопасность и диагностировать подвижной состав и пути.

15 апреля в Санкт-Петербурге поймали несовершеннолетнего зацепера, который четыре часа ехал снаружи скоростного поезда. Позже в сети распространилось видео задержания подростка.

Ранее в Подмосковье врачи спасли подростка-зацепера, упавшего с крыши поезда.