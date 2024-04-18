В аэропорту Дубая рассказали, когда вернутся к работе

Главный операционный директор международного аэропорта Дубая Маджед аль-Джокер заявил, что воздушная гавань, которая пострадала от рекордных для ОАЭ проливных дождей, вернется к полноценной работе в течение 24 часов. Об этом сообщает агентство WAM.

По его словам, движение в аэропорту стало более упорядоченным после восстановления работы терминалов 1 и 3. Это помогло большинству авиакомпаний наладить вылеты рейсов, а также восстановить штатное расписание полетов.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что к концу дня вылета из Дубая будут ожидать до трех тысяч российских туристов вместо пяти тысяч.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Ранее сообщалось, что отчаявшиеся улететь из ОАЭ россияне покидают аэропорт Дубая.