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Назван район Тюменской области, где ожидается пик паводка

В Казанском районе Тюменской области пик паводка прогнозируют в ближайшие дни

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Shutterstock/sunakri

Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидают в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

«Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня», — уточнили в сообщении.

Для этого задействовали 20 самосвалов. Мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи, наполняют добровольцы. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Река Ишим в районе села Ильинка уже превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров.

До этого стало известно, что в трех районах Тюменской области отмечают рост воды. Речь идет о Казанском, Ишимском и Упоровском.

Накануне жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

До этого власти опровергли сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово.

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