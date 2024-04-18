Назван район Тюменской области, где ожидается пик паводка

Пик паводка в Казанском районе Тюменской области ожидают в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

«Работы по увеличению дамб в селе Казанское завершатся сегодня», — уточнили в сообщении.

Для этого задействовали 20 самосвалов. Мешки песком, которые нужны, чтоб дополнительно увеличить высоту насыпи, наполняют добровольцы. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Река Ишим в районе села Ильинка уже превысила исторический максимум 2017 года уже на 56 сантиметров.

До этого стало известно, что в трех районах Тюменской области отмечают рост воды. Речь идет о Казанском, Ишимском и Упоровском.

Накануне жителей шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за возможного затопления в результате половодья на соответствующем участке реки Ишим.

До этого власти опровергли сообщения о прорыве дамбы в селе Большое Чаусово.