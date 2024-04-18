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Московский зоопарк показал последствия игр панды Катюши для сотрудников

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша поцарапала кипера в игре

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Телеграм-канал «Светлана Акулова»

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила в своем Telegram-канале фотографии работника, который играл с пандой Катюшей.

«Аккуратно! Опасные кадры, фото не для всех. Кипера Игоря догнали», — подписала снимки Акулова.

На них зафиксированы сильные царапины на руке и животе, которые сотрудник вольера получил во время игр с подросшим детенышем.

Гендиректор добавила, что фото — это ответ на вопрос многих подписчиков, почему в зоопарке «не тискают Катюшу».

«Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасные», — подчеркнула автор сообщения.

«Коготочки-то острые», «Это настоящий медведь все-таки», «Опасная дама», «Да уж, это не котенок», «Это плюшевая девочка такая опасная оказалась! Ой-ой! Игорю скорейшего выздоровления! Придется быстро бегать учиться», — прокомментировали снимки подписчики Telegram-канала.

Ранее в Московском зоопарке показали видео с новыми достижениями панды Катюши.

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