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В АТОР назвали число российских туристов, ожидающих вылета из Дубая

АТОР: к концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов

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Alexander Cornwell/Reuters

К концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов вместо 5 тысяч. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, около 5 тысяч граждан России ожидали вылета из Дубая 17 апреля, цифра уменьшается.

Ожидается, что 3 тысяч человек составит к концу 18 апреля и будет планомерно уменьшаться, добавил Мурадян.

Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Международные аэропорты временно прекращали прием самолетов до улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что отчаявшиеся улететь из ОАЭ россияне покидают аэропорт Дубая.

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