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В Госдуме призвали добавить в ЕГЭ устную часть

Депутат ГД Смолин: гуманитарные предметы в ЕГЭ должны содержать устную часть

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Светлана Шевченко/РИА Новости

ЕГЭ по гуманитарным предметам должен содержать устную часть, считает председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Без этого экзамены становятся слишком формальными и не гарантируют понимание выпускником основных процессов в истории или литературе, заявил он в пресс-центре НСН.

Сегодняшние вопросы ЕГЭ по гуманитарным предметам не предполагают наличия у школьника серьезных знаний — большинство учащихся не знают основных событий в истории своей страны и не помнят памятные даты, убежден депутат.

«Я не обнаружил в ЕГЭ ни одного вопроса, который бы говорил о понимании исторического процесса в целом. История сводится к мелкому набору дат, фактов, формирует клиповое мышление, против которого мы все выступаем», — заявил он.

Что касается литературы, то вопросы в этом экзамене ориентированы больше на литературоведение, считает Смолин. Устная часть ЕГЭ с развернутым аргументированным ответом, по его мнению, стала бы показателем реальных знаний учащегося. Самим школьникам такой подход тоже будет полезен, так как часто гуманитарные предметы не подразумевают наличия одного верного ответа, добавил депутат.

Напомним, по данным Смолина, в России в тройку самых популярных у выпускников предметов для ЕГЭ входят обществознание, информатика и биология.

В Совфеде ранее объяснили, как в этому году выпускникам пересдать ЕГЭ.

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