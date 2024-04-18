Московский суд назначил административное наказание Макаревичу*

Суд в Москве утвердил административное наказание музыканту и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил постановление Симоновского районного суда города Москвы о назначении Макаревичу Андрею Вадимовичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей без изменения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макаревича обвиняют в нарушении закона об иноагентах.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов говорил, что россиянам не нужны соболезнования сбежавших из России граждан, в том числе Андрея Макаревича, по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».

По мнению Колунова, у покинувших Россию музыкантов сердце «с новыми родинами», поэтому Макаревич болеет не за Россию, а за Израиль.

Макаревич также ответил на обвинения в отсутствии сочувствия после теракта в «Крокусе».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.