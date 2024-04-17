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В Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом

Baza: в Москве мужчина затопил соседей и узнал, что его квартира продана

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Shutterstock

В Москве ищут мошенников, которые продали квартиру пенсионера без его ведома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина проживал в квартире на западе столицы и недавно затопил соседей. Они решили поговорить с владельцем квартиры, но во время поисков выяснили, что квартира пенсионера продана. Более того, суд выселил москвича из квартиры, на всех документах стояли его подписи.

Исходя из бумаг, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которому таким образом разрешал совершать любые действия с квартирой. Спустя некоторое время жилплощадь купила женщина и якобы отдала пенсионеру десять миллионов рублей.

«При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли пять ошибок», – сообщается в публикации.

В беседе с соседями мужчина заявил, что не продавал квартиру, не получал деньги и не расписывался в каких-либо документах, связанных с этим процессом.

По словам адвоката москвича, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. На данный момент тех, кто «купил» квартиру пенсионера, ищут.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала аферистам 7,6 млн рублей.

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