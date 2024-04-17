Социолога Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию

Осужденного по статье об оправдании терроризма социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) 17 апреля этапируют из СИЗО Зеленограда в колонию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Сергея Ерохова.

По информации издания, уведомление об этапировании Кагарлицкого в колонию общего режима было получено 17 апреля. Социолог будет отбывать наказание по определению Апелляционного военного суда, уточнил адвокат.

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому по делу о призывах к терроризму, заменив штраф в размере 600 тыс. рублей на реальное лишение свободы в виде пяти лет колонии. Ему также запретили администрировать сайты в течение двух лет.

Причиной преследования социолога стал видеоролик. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не комментируют ужесточение приговора Кагарлицкому.