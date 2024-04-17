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В Госдуме просят проверить центр сторонника фашизма Ильина при РГГУ

Депутат ГД Исаков призвал проверить центр сторонника фашизма Ильина при РГГУ

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В Госдуме призвали проверить открытый при РГГУ центр сторонника фашизма философа Ивана Ильина под руководством его коллеги Александра Дугина. С инициативой выступил депутат ГД Владимир Исаков.

Депутат отправил запросы с просьбой оценить, в том числе с правовой точки зрения, открытый при вузе учебный центр имени Ильина в Генеральную прокуратуру и министерство науки. По словам Исакова, при выборе личности в названии мнение студенческого сообщества не учитывалось, а на инициативную группу возмущенных учащихся РГГУ началось давление.

«Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина с его взглядами и работами», — заявил депутат.

До этого ректор РГГУ Александр Безбородов назвал «украинской агентурой» противников учебного центра Ильина под руководством Дугина. Так он прокомментировал появление в сети петиции против создания научного центра.

Ранее депутат Парфенов объяснил, почему выступил против создания школы Ильина.

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