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В Швеции разрешили несовершеннолетним юридически изменить пол без проведения операции

Шведский парламент принял закон о юридической смене пола несовершеннолетними

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Depositphotos

Парламент Швеции принял закон о смене пола несовершеннолетними (Закон о гендерной идентичности). Об этом сообщается на сайте парламента.

За принятие документа проголосовали 234 депутата, против — 94. Новый закон упрощает смену пола гражданам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». Это означает смену персонального номера в налоговом регистре, но не предусматривает операцию или физическое изменение пола.

Документ вступит в силу 1 июля 2025 года.

Сейчас в Швеции желающий сменить пол должен быть совершеннолетним, пройти серьезное медицинское обследование и получить разрешение юридического совета Социального управления. Согласно новому закону, это сможет сделать лицо, достигшее 16 лет. Для смены пола гражданину будет достаточно заключения врача, что он считает подтвержденным желание лица сменить свой пол, и одобрения Социального управления.

12 апреля бундесрат (нижняя палата парламента Германия) принял закон, разрешающий жителям страны «менять пол» каждый год. Закон вступит в силу 1 ноября. Совершеннолетнему человеку для «смены пола» необходимо подать заявление в ЗАГС. Подростки с 14 лет смогут подать заявление с разрешения родителей или опекунов. Также родители могут подать заявление за детей младше 14 лет.

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