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Протестующие в Тбилиси пытаются прорвать кордон полиции

ТАСС: в Тбилиси митингующие у здания парламента пытаются прорвать кордон полиции

В Тбилиси митингующие у здания парламента против закона об иноагентах пытаются прорвать кордон полиции, чтобы обойти законодательный орган. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники полиции не дают протестующим этого сделать. Время от времени звучат предупреждения разойтись, в противном случае будет применена сила. Там же появились водометы. Полиция пока не применяет силу.

15 апреля экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки».

До этого грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», представленного фракцией «Грузинская мечта». Сначала с документом ознакомится комитет по юридическим делам парламента, после чего его вынесут на голосование.

12 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «русской мечтой» правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Ранее Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом.

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